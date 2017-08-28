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﻿中紀委駐財政部組長違紀受查

2017-08-28 列印
　　中共十九大召開在即，中紀委昨宣佈，中紀委駐財政部紀檢組組長莫建成涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查，新華社的報道未有交代他涉嫌觸犯甚麼罪行。六十一歲的莫建成，在內蒙古起家，曾任烏海市委副書記等職，直至二○○六年升任內蒙黨委常委，之後再調任為江西省委常委，前年年底出任中紀委駐財政部黨組紀檢組組長。莫建成是中共中央候補委員，曾任江西省委副書記，據悉他被調查是與清理蘇榮（原江西省委書記）餘毒有關。十八大以來，已有三十四名中央委員、候補委員落馬，佔整個中央委員會約一成。
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