﻿中紀委駐財政部組長違紀受查

剛去季尾，莫雷拉曾陣上違規，本須於最後兩次賽事停賽而變相提早是歇暑，馬會卻改而罰了他廿五萬元而代替停賽兩日。事後有說此非莫雷拉心甘情願，可以選擇的話，他寧願提早放假，盡快趕回巴西老家省親。是耶非耶，無從考證。 亦有說馬會這樣處理莫雷拉的罰則，原因離不開一個「錢」字。只因季尾兩次賽事，理論上馬迷有「標尾會」的心態，普遍出手都會重一點兒；但若莫雷拉不在陣中，又未必膽敢出手太重，投注額則或多或少會打個折扣，此非馬會所樂見。故馬會寧願改罰莫雷拉銀兩，也要他留下來云云。這說法亦是無從考證，卻不可說無其道理，是否信以為真，見仁見智。 不過，莫雷拉在陣與否，對投注額總有影響，卻是毋庸置疑...

2017-08-28