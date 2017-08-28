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﻿遭誘拐13年 貴州女終與父重聚

2017-08-28 列印
　　內地人口販賣問題嚴重，貴州女孩小蓮（化名）十七歲時被拐賣至山西山村後，十三年來生活悲慘，不時被打罵，今年初終於逃出山村，近日與父親久別重逢。小蓮逃離山村後，一直流浪至上周一（二十一日）被內地公安經開分局城北客運站警務室民警發現後，因她身上沒有身份證，民警懷疑她是被販賣人口，她遂告訴民警，說她在二○○四於貴州被一名中年婦女以介紹工廠工作為由，販賣到山西忻州一偏僻山村內，由於她已忘了家鄉具體位址，故四處流浪多時，直至前日（二十六日），在民警協助下，與父親張翠強重聚。
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