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﻿華漢東京街頭圖強姦前女友

2017-08-29 列印
網上圖片
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　　日本東京街頭昨在光天化日下上演一幕中國男子企圖強姦案！據日本傳媒報道，東京池袋車站出口附近行人路上，出現一名穿著白色上衣、沒有穿褲子、赤裸下半身的男子，強行壓倒一名女子在地上（見圖），企圖強姦她，女事主一邊反抗，一邊尖叫求救。

　　事發影片在網上瘋傳，事發地點現場旁邊正有車輛駛過，有多名路過市民立即上前制止該名男子。影片上載至網上後，在日本網民常用的Twitter，以及內地網民常用的微博均引起激烈爭論。現場消息指，涉案男性是中國籍男子，女事主為其前度女友，懷疑該男子為強迫女事主復合，才企圖強姦她。事後有警員到場處理事件，有網民稱該名男子已被捕。
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