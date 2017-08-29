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﻿貴州塌山170房屋被埋

2017-08-29 列印
　　貴州省畢節市昨上午發生嚴重山泥傾瀉，半座山突然崩塌，數百噸重的山石掩埋山下一條村的一百七十多間房屋。直至昨午已證實至少引致兩人死亡，另有二十五人失蹤。網上流傳有人從遠處拍到山體崩塌的影片，在短短數秒間，有龐大山石崩塌，現場灰塵白煙瀰漫。電話通訊隨之中斷。據納雍縣官方消息，經初步核實，至昨午已救出六人，但其中兩人證實死亡，大量救援隊伍已從貴陽、畢節等地趕往現場。
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