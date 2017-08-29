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﻿明代戲劇家湯顯祖墓園江西出土

2017-08-29 列印
　　江西撫州是中國文學巨匠、明代戲劇家湯顯祖的故鄉，據文獻記載，湯顯祖逝世後葬在撫州市文昌里靈芝園內，但經時代變遷，湯顯祖墓園漸漸被湮沒，此前一直未被找到。經過連月對湯顯祖家族墓園遺址進行考古研究，江西撫州市政府昨公佈，透過墓園遺址所出土的四十二座明清時期墓葬及六塊墓誌銘等文物，已基本確定為湯顯祖家族墓園，其中編號「M4」的墓葬為湯顯祖之墓。江西省文物考古研究院院長徐長青昨指，今次考古共發現四十二座明清時期墓葬，其中四十座為明代墓葬，並出土六塊保存較好的墓誌銘。
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