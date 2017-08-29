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﻿深圳前政法委書記受賄囚終身

2017-08-29 列印
　　沉迷嫖妓賭博的「五毒幹部」，二○一四年涉貪落馬的原深圳市政法委書記蔣尊玉，昨被廣州市中級法院判定受賄財物折合人民幣三千二百餘萬元、港幣四千六百餘萬元，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產及其受賄所得財物。蔣尊玉案在今年五月開庭審理，法院昨日宣判，稱蔣尊玉從一九九六年至二○一四年間，在任深圳市規劃國土局龍崗分局局長、龍崗大工業區管委會辦公室副主任、深圳市政府副秘書長和深圳市水務局局長等職務期間，利用職務上的便利，非法協助他人開發房地產項目，收受巨額財物。
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