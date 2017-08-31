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﻿北海道女屍證為危秋潔

2017-08-31 列印
　　內地女教師危秋潔在日本旅行期間失蹤，北海道警方日前在釧路市海岸發現一具女性遺體，經基因鑑定，證實死者是危秋潔，中國駐札幌總領館已通知死者家屬，危父今日將前往日本處理後事。

　　二十六歲的福建女教師危秋潔上月到北海道期間失蹤，家屬上月底向中國駐札幌總領館尋求協助；而日本傳媒報道，警方最後一次發現危蹤影是上月二十三日在釧路市。札幌南警察署昨日通報向中國駐札幌總領館，證實該具女屍是危秋潔，死因是遇溺。駐札幌總領事孫振勇隨即趕赴釧路協調處理相關事宜，總領館已通知死者家屬，危父今日將前往日本處理後事。

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