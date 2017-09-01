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﻿美入學考試作弊　三內地女認罪遭遣返

2017-09-01 列印
　　三名內地女子承認參加美國大學入學試時作弊，被控密謀欺詐美國罪，三人面臨五年監禁，但檢方建議法官判羈押日數與刑期折抵，作為三人同意遣送回國條件。

　　內地女子程曉孟、張世坤、黃樂毅，涉嫌僱用麻省劍橋霍特國際商學院留學生王悅為槍手，頂替三人參加托福考試，取得入學最低門檻，其中程曉孟獲亞利桑那州立大學取錄，波士頓東北大學則取錄張世坤。

　　當局五月拘捕程曉孟、張世坤、王悅三人，並正式落案起訴她們密謀欺詐美國罪名，三人周三在波士頓聯邦法院認罪。助理聯邦檢察官索伊維利安建議，法官判羈押日數與刑期抵，作為三人同意遣送回國條件；並透露，就讀賓州州立大學的黃樂毅拒絕接受檢方提出的認罪協商。
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