  • 2017年9月1日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 中國

﻿台青年糾黨KTV械鬥

2017-09-01 列印
　　台灣日前有大批青年手持棒球棍、開山刀等武器，闖入一間卡拉OK包廂尋仇鬥毆。事發在周日凌晨約一時，約三、四十名持棒球棍、開山刀等武器青少年，闖入苗栗縣苑裏鎮一間卡拉OK包廂，襲擊房內另一批青年，多人被打至頭破血流、臉上佈滿淤青。

　　警方表示，其中一名傷者早前在台中大甲地區，與兩名經營高利貸的少年發生口角，對方心有不甘，尋求幫會大哥協助，周六晚由台中往苗栗尋人報仇。警方已鎖定六名涉案人士身份，約談打人少年到案說明，並依殺人未遂、傷害罪偵辦案件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd