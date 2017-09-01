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日報新聞 > 中國

﻿國防部：加強洞朗巡邏維護領土

2017-09-01 列印
　　中印軍隊早前同步撤出洞朗地區，結束逾兩個月對峙局面。國防部新聞發言人任國強昨表示，洞朗事件發生以來，軍方一直密切關注形勢發展，從未忘記保家衞國、保衞和平責任，亦無放鬆針對性軍事準備。事發後軍方加強邊界管控，前推作戰部署，展開針對性訓練；軍方通過軍事外交和邊防交往渠道，多次與印軍交涉，推動妥善解決洞朗事件。他強調，軍方會繼續履行職責，加強洞朗地區巡邏駐守，堅決維護國家領土主權和合法權益。
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