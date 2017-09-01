  • 2017年9月1日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 中國

﻿前廣州副市長受賄二審判無期徒刑

2017-09-01 列印
　　廣州市前副市長曹鑒燎受賄案，廣東省高級法院昨駁回上訴，裁定案件維持原判。曹鑒燎被控於一九九一至二○一三年間，擔任廣州市天河區沙河鎮鎮長、天河區區長、海珠區委書記、廣州副市長、增城市委書記期間，以權謀私，在土地開發、工程建設、物業租賃、舊區重建等領域為他人謀取利益，單獨或夥同他人合共逾八千零二十三萬元人民幣財物。深圳市中級人民法院四月裁定曹鑒燎受賄罪成，一審判處無期徒刑，罰款二百五十萬元人民幣，曹不服上訴；廣東省高級法院昨駁回上訴，裁定案件維持原判。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd