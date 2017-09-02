  • 2017年9月2日 星期六
  • 27º
  • 85%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 中國

﻿丁來杭出任空軍司令員

2017-09-02 列印
　　中共十九大召開前夕，解放軍高層出現有人事調動。中國空軍官方微信披露，北部戰區空軍司令員丁來杭，已接替馬曉天出任空軍司令員，昨日並以空軍司令員身份，出席吉林省長春市空軍航空大學畢業禮，檢閱逾千名新飛行學員。另外，中部戰區司令員韓衞國亦接替調任中央軍委聯合參謀部參謀長的李作成，出任陸軍司令員，韓軍改前曾任軍區副司令員，改改後成為唯一一名由軍區專職戰區的司令，他更是首位跨越戰區和軍種的上將。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd