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﻿京新機場交通中心封頂

2017-09-02 列印
　　去年五月動工興建的北京新機場綜合交通中心，經過四百八十天施工，工程主體結構周四全面封頂。總建築面積逾五十萬平方米的綜合交通中心，是北京新機場客運大樓區工程重要部份，它位於主客運大樓北側，由地下軌道交通北段、停車場大樓、綜合服務樓三大部份組成。隨着綜合交通中心主體結構封頂，客運大樓區主體結構亦已成形，將可在年底實現全面封頂，明年底新機場主體工程竣工，二○一九年啟用。
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