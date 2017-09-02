  • 2017年9月2日 星期六
  • 27º
  • 85%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 中國

﻿新型綜合補給艦命名呼倫湖艦

2017-09-02 列印
　　海軍第一艘新型綜合補給艦正式命名呼倫湖艦，昨日在廣州移交軍方並且編入解放軍海軍序列，海軍司令員沈金龍向呼倫湖艦艦長、政委授予軍旗並頒發命名證書。呼倫湖艦是中國自主研製的世界先進水平綜合補給艦，它突破新型海上補給裝置研製、大型補給艦總體設計建造等多項關鍵技術，具備補給方式多樣、補給能力強特色，該款綜合補給艦更可編入航空母艦艦隊，或替遠海機動編隊海上補給物資。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd