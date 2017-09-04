﻿回應「金磚失色褪色」論 習近平籲再創「金色十年」

一連三天的第九屆金磚五國峰會昨揭幕，國家主席習近平發表演講，表示金磚國家是世界和平的維護者、國際安全秩序建設者，呼籲拓展金磚影響，推動「金磚+」合作模式；對於部份人質疑「金磚失色、褪色」，他指出，金磚國家受內外複雜環境影響，發展速度難免放緩，但金磚國家不斷向前發展的潛力、趨勢沒有改變。



金磚五國峰會在福建省廈門市揭幕，習近平回想自己由一九八五年起在福建省工作長達十七年半，並稱閩南民眾常說的「愛拼才會贏」，其中蘊含着銳意進取精神。廈門經濟特區成功實踐，正好是逾十三億中國人自強不息的奮鬥寫照。



推動「金磚+」合作模式



他指，過去十年中國經濟總量增長百分之二百三十九，躋身世界第二大經濟體，但部份改革深層次矛盾、問題亦陸續浮現，當局立下重大決心破解，過去五年當局實施逾一千五百項改革，經濟結構調整、產業升級步伐不斷加快，證明全面深化改革是正途，中國亦會朝該方向前往。



另外，習認為，金磚國家是世界和平的維護者、國際安全秩序建設者，過去十年，金磚國家攜手同行成長為世界經濟新焦，但同時世界經濟結構經歷深刻調整，國際市場需求萎縮，金融風險積聚，甚至部份人質疑「金磚失色、褪色」。但習近平說，金磚國家受內外複雜環境影響，發展速度難免放緩，但金磚國家不斷向前發展的潛力、趨勢沒有改變，對前景充滿信心，應加強合作，共同開創金磚合作第二個「金色十年」。



他呼籲拓展金磚影響，推動「金磚+」合作模式，各國應該加強宏觀政策協調，發揮產業結構和資源互補優勢，培育利益共享的價值鏈和大市場，形成聯動發展格局，探尋新的增長動力。



在演講中，習近平沒提及早前中印邊境對峙，但重申金磚國家並無「一言堂」，五國會磋商重要事，懂尊重彼此發展道路和模式，相互照顧關切，致力於增進戰略溝通和政治互信。