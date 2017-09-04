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﻿加國少女：想代表中國參加東京奧運

2017-09-04 列印
　　近日在天津舉行的全運會田徑場上，出現一名外國少女，原來本屆全運會首次接受外籍華人華僑運動員以個人身份報名參賽，而該名十八歲少女是來自加拿大的妮娜，其外祖父母是中國首位打破世界紀錄的女子跳高手鄭鳳榮、首屆全運會男子跳高冠軍段其炎。妮娜表示，到中國參賽並非心血來潮，她一直希望代表中國隊參加奧運會，彌補外祖母未能參加奧運會的遺憾，目標是參加二○二○年東京奧運會七項全能，並摘下獎牌。
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