  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 中國

﻿摔倒抱童婦 輔警記大過處分

2017-09-04 列印
　　上海市發生公安粗暴執法事件，涉事警員事後被局方記大過處分。事發在上周五，上海公安松江公安分局交警支隊一名警員聯同一名輔警，發現一房車違例停泊在行人路，警員拍照取證、開出罰單時，手抱兒童的女車主上前阻止，惟警員無視，婦人之後不斷纏繞警員，並丟棄罰單，兩警欲離開現場時，婦人阻止警車離開，警員警告不果，與輔警合力制服對方，其間導致兒童跌落地上。警方事後將婦人和兒童送醫，幸傷勢並無大礙。警方調查後，指該名警員違反警察紀律條令，作出行政記大過處分，警方則向涉案女子發出警告。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd