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﻿中國首個地球模擬器投入使用

2017-09-04 列印
　　中國首個自主研發用於真空模擬系統中的多波段複合地球模擬器，順利完成交付驗收試驗，正式投入使用。 專家表示，模擬器具有多波段模擬、快速升溫、快速降溫、精確控溫、均勻性和穩定性良好、可長時間持續工作等優勢，各項技術指標均處於國內領先水準。其主要作用是為真空測試環境提供地球背景環境模擬，通過多波段複合方式模擬地球輻射特性。研製團隊將在現有地球模擬器基礎上再作改進，希望成系列化產品，使地球模擬技術取得更大發展。
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