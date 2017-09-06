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﻿習近平晤莫迪：應相互尊重求同存異

2017-09-06 列印
　　福建省廈門市舉行的金磚國家領導人會晤昨閉幕，國家主席習近平趁機出席會議的印度總理莫迪雙邊會談。習表示，和平相處、合作共贏是中印兩國唯一正確選擇；強調中印互為重要鄰國，亦是兩個最大發展中國家和新興市場國家，健康穩定中印關係符合兩國人民根本利益。

　　今次中印軍隊結束邊境對峙後，中印領導人首次會晤。習近平表示，中印互為重要鄰國，亦是兩個最大發展中國家和新興市場國家，健康穩定中印關係符合兩國人民根本利益；而和平相處、合作共贏是兩國唯一正確選擇；雙方應相互尊重、求同存異，維護好邊境地區和平安寧。

　　莫迪則表示，印方願與中方共同確保兩國關係穩定發展，雙方不應視對方為對手，應增進政治互信，擴大務實合作，深化人文交流，共同努力維護邊境地區和平安寧。
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