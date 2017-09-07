﻿日本鮨一指上海同名店冒充

日本米芝蓮一星級壽司店銀座鮨一，近日指控上海高級日本料理店鮨一冒充該店，強調銀座鮨一並無中國分店；而上海鮨一經營者表示，該店最初是與日方合作經營，惟雙方出現分歧，日方最終退出由中方獨資經營。上海有關部門已介入調查事件。



微博近日流傳，人均消費約達一千七百元人民幣的上海高級日本料理店鮨一，是冒充日本著名壽司店銀座鮨一的中國分店，有帖子更附上銀座鮨一官方網站聲明截圖，強調店方只有新加坡、曼谷、耶加達分店，並無上海、南京分店。



上海鮨一經營者表示，該店最初是與銀座鮨一合作經營，惟雙方出現分歧，日方最終退出由中方獨資經營。他又表示，已將「鮨一」註冊為中國合法商標，若銀座鮨一開設中國分店，並使用有關名稱，將會是侵犯上海鮨一權益。



而上海徐匯市場監督管理局稱，該部門已知悉此事並展開調查。