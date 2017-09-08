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﻿迷信民眾摸霍去病石碑求祛病

2017-09-08 列印
　　霍去病是西漢抗匈奴名將，蘭州一座霍去病像竟成為民眾膜拜對象，原因並非民眾崇拜其事跡，而是當地流傳只要摸雕像下石碑「去病」兩字，可以祛病消災，結果每日吸引逾千人排隊輪候摸石碑。

　　甘肅省蘭州市五泉山相傳是，漢武帝元狩三年，霍去病西征時駐兵地，故五泉山公園內設有一座霍去病雕像。該雕像已成為當地著名景點，每日有近千名遊客、市民排隊輪條摸雕像下石碑「去病」兩字。

　　據悉，雕像「去病」兩字可以祛病消災傳說，數年前轉始流傳，但傳說源頭不明。有網民表示，每日有近千觸摸石碑肯定不衞生，亦有人揶揄有關行為，笑言想美白女士應去摸李白石碑，因為他字太白。
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