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﻿郭文貴向美申請政治庇護

2017-09-08 列印
　　國際刑警紅色通緝犯、內地富豪郭文貴，其留美簽證限期下月屆滿。其代表律師拉格蘭德透露，郭文貴周三已向美國移民局申請政治庇護，郭擔心中國政府會因為其政治言論，採取行動傷害他，或將他送回國，故尋求美方庇護；拉格蘭德又稱，中國政府任何指控均有政治動機，故不能成為美國拒絕庇護的理由。他揚言，即使移民局拒絕申請，在長逾十年訴訟過程中，郭將受到美國政府保護。
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