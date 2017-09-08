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﻿林全卸任讚揚接任人賴清德

2017-09-08 列印
　　台灣行政院長林全昨上午主持最後一次行政院院會，率領全體內閣總辭，院長一職今天由台南市前市長賴清德接任。林全與全體閣員、行政院工作人員在院外合照，他感謝行政院上下一直默默努力，並讚揚接任人賴清德是一個非常認真、溫暖的領導人，相信對方工作表現較自己更佳。他表示，離開政府後會規劃退休生活。
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