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﻿男子網上誇大火災被捕

2017-09-08 列印
　　周三內地網上流傳一段上海虹橋機場周邊高架道路濃煙滾滾短片，上載者聲稱是虹橋機場有飛機墜毀，導致濃煙沖天。上海網警調查後發現，所謂飛機墜毀冒煙，其實是周一滬渝高速鄰近一個蔬菜農副產品交易市場火災畫面。浦東警方事後拘捕一名三十二歲男子，對方承認為在轉發短片時加插「虹橋機場，飛機墜落」文字。警方最後處以該名男子行政拘留五日。
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