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﻿賴清德宣誓就任行政院長

2017-09-09 列印
　　台南市前市長賴清德，昨日從行政院前院長林全手中接過印信後，正式就任行政院長，並主持首次院會，會後他決定撤回之前已送交審議下年度總預算案，修正後再送交立法院審議。

　　賴清德昨晨率領全體閣員到總統府，在總統蔡英文監誓下宣誓就職。據悉，大部份閣員均是由林全內閣過渡到新內閣。賴清德之後返回行政院，在副總統陳建仁見證下，從卸任院長林全手中接過印信，正式交接。

　　賴解釋，組閣原則是用人唯才、力求穩健，要各人立即上手，讓施政無縫接軌，沒有蜜月期、試用期或磨合期，故決定起用林全窗閣大部輸閣員。 他主持首次院會，會後他表示基於尊重立法院，按照慣例撤回之前已送交審議下年度總預算案與施政計劃、下年度流域綜合治理計劃第三期特別預算案，待修正後再送次交立法院審議。
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