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﻿廣州口岸截107批不合格日本食品

2017-09-09 列印
　　廣州出入境檢驗檢疫局日前在機場快件轉運中心，截獲一百零七批不合格日本食品。該批透過網上商店進口的食品中，大部份未能提供原產地證明、放射性檢測合格證明等文件，其中十四批酵素標示產地為東京都。而國家質檢總局在日本三一一地震後，加強從日本進口食品農產品檢驗檢疫制度，禁止福島縣、群馬縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、東京都、千葉縣等地食品農產品被進口。 檢驗檢疫人員已有關退還日方。 今年首八個月，廣州檢驗檢疫局從網上商店進口貨物中，共禁止二百七十二批日本食品進口。
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