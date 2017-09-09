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﻿南京法院拍賣iPhone 7叫價27萬

2017-09-09 列印
　　內地法院在網上拍賣一部智能手機，售價竟被人推高至逾二十萬元人民幣。江蘇省南京市秦淮區人民法院早前在網上以一百元人民幣底價，每次叫價加五十元人民幣，拍賣一部蘋果iPhone 7手機，到昨日下午拍賣截止時，該部手機叫價竟高達二十七萬零五百五十元人民幣。根據網頁列明的拍賣須知，如買家人逾期未支付拍賣款，妨礙人民法院正常運作，法院可按情節輕重，追究買家法律責任，依法採取罰款、拘留等處分，買家之前繳交的二十元人民幣保證金亦會沒收。法院透露，院方將會調查拍賣是否有人惡意炒價。
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