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﻿殲11等軍機參與中巴聯合演習

2017-09-09 列印
　　中國空軍與巴基斯坦空軍由周四月至本月二十七日，在中國境內舉行雄鷹六多兵種聯合訓練是兩國空軍第六次聯合訓練。空軍發言人表示，聯合訓練分為空對空作戰、近距支援作戰、空對地作戰等七個階段實施。中方派出殲十一、殲轟七、空警二百等多款軍機，及地空導彈、雷達、空降特戰等地面分隊參與；巴方則派出梟龍戰機、預警機等多款飛機，中國海軍航空兵亦會派出飛機參加訓練。聯訓期間，中巴空軍指揮團隊將帶配屬兵力開展紅藍體系對抗演練。
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