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﻿南京青年拒讓座　老婦直接坐大腿

2017-09-11 列印
　　近年發生多宗公共交通乘客是否需要讓座引起的網上論戰，南京日前再發生拒絕讓座事件。

　　事發在上周五，網上流傳短片示，該名婦人在南京地鐵一號線一列列車上，要求一名青年讓座，並高呼自己是長者，持有長者卡，又指該座位已標示為關愛座；惟青年充耳不聞，堅拒讓座。雙方僵持其間，老婦竟直接坐在青年大腿上，而青年亦無推開婦人，一臉無奈繼續坐着不動。

　　短片引起網民熱烈討論，有人批評青年不敬老，亦有人認為婦人恃老賣老；也有人稱讓座是出自同理心，並非硬性規定；更有人笑言可控告婦人性騷擾。
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