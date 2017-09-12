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﻿商廈入選深圳歷史建築 網民批文化匱乏

2017-09-12 列印
　　深圳當局近日公佈選出首批歷史建築名單，建於八、九十年代的國貿大廈和地王大廈兩棟商業大廈，仍因為能代表「深圳速度」而雙雙入選，惹來網民批評「文化匱乏」。

　　深圳市規劃和國土資源委員會日前公佈歷史建築名單，於一九八五年建成的國貿大廈、一九九五年建成的地王大廈均在名單之上，後者只有二十二年歷史，其餘入選的近代建築還包括羅湖口岸聯檢大樓和上海賓館等。

  當局形容這些建築物獲選的原因是能代表「深圳改革開放以來，以敢為天下先的精神奮鬥創業的歷史進程」、「蘊含了豐富當代文化的內涵」。

　　不過，有關遴選準則引起不少內地網民質疑，指這些建築物是「毫無特色的玻璃鋼筋大樓」，相反「破舊不堪的歷史建築卻無人珍惜」。
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