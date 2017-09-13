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﻿瀕塌明代望京樓 搶救回復原貌

2017-09-13 列印
　　位於河南省衞輝市，建於明嘉靖年間的望京樓，數年前因損壞嚴重淪為危樓，文物保護部門去年底展開搶救維修工程，望京樓經搶修後基本已回復原來風貌。

　　望京樓是明神宗朱翊鈞同母胞弟、潞簡王朱翊鏐因思母所建，樓高三十三米、寬三十米、進深十九米，是內地現存規模最大石構無樑殿建築，二○○六年列入第六批全國重點文物保護單位。

　　數年前，民眾發現望京樓牆身出現裂縫，甚至有青石剝落，擔心該幢有四百年歷史的古建築倒塌，文物保護部門實地視察後，去年底封閉古建築，展開重砌青石外墻、加固地基、裂隙灌漿、頂面防滲等搶救維修望京樓工程，工程上月底竣工，望京樓基本回復原來風貌。
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