﻿雙颱風效應 中國東南掀巨浪

歐霸盃開戰！阿仙奴在領隊雲加麾下，今季首次未能出戰歐聯要轉戰歐霸。雖然兵工廠周日英超還要大戰車路士，但據報阿歷斯山齊士和禾確特等猛將都在今仗上陣，相信力足以在H組主場擊退近況奇差的科隆，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （now633台周五凌晨3:05直播） 槍手首次征戰歐霸，但雲加早已明言這錦標不是本季首要任務，而且周日英超還要作客藍獅，預計今仗或會讓不少主力休戰。 不過，消息指早前病倒的阿歷斯山齊士今晚有機會上陣；而韋舒亞也有望相隔十三個月後，今晚再為槍手披甲，有傳「教授」會以歐霸及本土盃賽戰場給他作最後翻身機會。加上，禾確特和基奧特等邊緣球員實力毋庸置疑，預計槍...

2017-09-14