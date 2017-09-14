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﻿雙颱風效應 中國東南掀巨浪

2017-09-14 列印
　　颱風泰利昨日逼近台海，浙閩滬沿海、台灣北部帶來狂風暴雨，而颱風杜蘇芮亦以中國華南沿海靠近。兩個颱風相互作用，中國東南沿海將出現狂風巨浪，國家海洋預報台昨發出風暴潮黃色預警。

　　台灣中央氣象局昨表示，颱風泰利路徑持續偏北，並移向日本，故毋須陸上颱風警報，惟其暴風半徑擴大，台北市、新北市、基隆市帶來大雨或豪雨。而內地國家海洋預報台指，泰利可能發展成強颱風或超強颱風，預計今晚至明日上午，在浙江中北部一帶沿海登陸或浙江近海北上。
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