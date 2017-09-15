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﻿賣嬰黨勾結醫院 孕婦產後即交易

2017-09-15 列印
　　河南警方近日搗破一宗個販賣嬰兒集團，集團成員勾結醫院員工，孕婦分娩後即時辦理嬰兒出生證後，即時在院內交易，行動中警方捕九人，救出五名嬰兒。

　　河南省信陽市警方發現，販賣嬰兒集團透過社交網站、即時通訊軟件聯絡孕婦，以低價收購其腹中胎兒，安排孕婦接受產前檢查、入住醫院待產。嬰兒出生後，集團成員勾結醫護人員，即時辦理嬰兒出生證後，再即場高價轉售其他人圖利。

　　警方調查後，日前採取行動搗破該個販賣嬰兒集團，行動中拘捕九人、救出五名被拐賣嬰兒。
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