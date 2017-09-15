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﻿賣黑心油判囚22年 強冠董事長自殺不遂

2017-09-15 列印
　　二○一四年台灣黑心豬油案主犯、強冠公司董事長葉文祥，昨晨懷疑喝下高濃度清潔劑企圖自殺，送院救治後並無生命危險。強冠公司三年被揭發多年來從香港進口近飼料用豬油，再混合當地回收廢油、地溝油，加工當作食油出售。台灣最高法院高雄分院周三以葉文祥違反食安法、加重欺詐罪等二百八十五項罪名，重判他監禁二十二年，法院准許他正式服刑前回家，惟每日須前往警局報到。高雄警方表示，葉文祥判刑後離家找朋友紓解心情，家屬昨早得悉他自殺，遂將他送院急救，醫生證實其喉嚨灼傷。
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