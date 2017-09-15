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﻿直19直升機 津博覽會首曝光

2017-09-15 列印
　　第四屆天津國際直升機博覽會昨日揭幕上，中航工業哈爾濱飛機製造公司首次公開展示配備毫米波雷達的直十九武裝直升機。航空專家指，配備毫米波雷達已成為世界軍用武裝直升機重要發展趨勢，美國阿帕奇武裝直升機配備毫米波雷達後，實戰證明其戰力較配備早期型號雷達的同型號直升機，殺傷力、戰場生存能力、作戰效率均以倍數提高。而直十九是一種偏重於偵察的武裝直升機，配備該種雷達有助提高直升機生存能力，甚至可以突擊敵方目標。
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