楊潔箎訪白宮會特朗普女婿
消委會測試市面30樣本 七款尿袋惹火一短命
港人智能手機不離身，常備俗稱「尿袋」的外置充電器，市面「尿袋」質素參差，暗藏危機！消費者委員會測試市面三十款「尿袋」，發現其中七款外殼阻燃能力不足，一旦短路，或導致起火！測試亦發現部份「尿袋」耐用程度差，有一款充放電二十六次後即報廢，另三款實際儲電量更比標示少三四成。 消委會委託獨立實驗所測試三十款外置充電器，售價介乎七十九元至五百元，標示的電容量由五千毫安培小時（mAh）至一萬二千mAh。測試參考國際標準及認證標準，進行基本安全檢測，了解「尿袋」物料的阻燃能力、短路保護及溫度升幅等，九款樣本未能通過部份測試要求，其中七個品牌包括「Maxtron」、「VERUS」和...
2017-09-15
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大熊貓巴斯病逝福建 終年37歲全球最長壽
世界上現存最長壽人工飼養大熊貓、一九九○年北京亞運會吉祥物「盼盼」原型大熊貓巴斯，前日在福建病逝，享年三十七歲，相當於人類逾百歲高齡。 福建省福州市海峽大熊貓研究交流中心昨表示，巴斯周三上午約八時五十分病逝，享年三十七歲。中心主任陳玉村指，巴斯六月出現肝硬化、腎衰竭等症狀，中心及福州總醫院專家曾多次會診，盡力搶救牠；惟巴斯最終因年邁體弱、免疫力下降最終不治。 巴斯一九八○年在四川省寶興縣出生，她原本是一隻野生大熊貓，四歲時意外掉入冰河，當地村民發現救起後，輾轉定居在海峽大熊貓研究交流中心。中國國家一級美術師劉忠仁當年設計北京亞運吉祥物時，從巴斯取得靈感，創作出「盼盼...
2017-09-15
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伊斯蘭學校火災 大馬25師生慘喪命
馬來西亞一間伊斯蘭教寄宿學校昨清晨發生火警，火勢迅速蔓延，二十五名師生罹難，當局形容今次是大馬二十年來最嚴重火災，消防部門初步懷疑是電線短路引起火警，確實起火原因尚待調查。 事發在昨凌晨約四時五十一分，馬來西亞首都吉隆坡拿督格拉末路一間樓高兩層的伊斯蘭教寄宿學校，二樓宿舍突然起火，現場火光熊熊，冒出滾滾黑煙；據悉，校內當時有三十六名學生、六名教師留宿。 近百消防員接報開喉灌救，並救出十八人，其中六人受傷送院 ，火勢約七時三十分受控，未幾完全撲滅。消防員其後進入火場搜索，在近窗口位置發現二十五具遺體，其中二十三人是學生，年齡介乎十三至十七歲，另外兩名死者是教師。 當局...
2017-09-15
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屋苑頻錄連租約易手
據星島地產網報道，二手市場頻錄連租約交投，美聯物業聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城10座高層E室，三房間隔，面積約581方呎，附連租約至明年4月，獲區內客垂青，不議價下以750萬元成交，呎價129...
2017-09-15
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明年售樓目標360億 新地盈利417億增27%
新鴻基地產（016）昨日派發截至今年6月底止年度成績表，期內基礎盈利為259.65億元，按年升7.4%，略高於預期，派末期息每股3元。股東盈利則為417.8億元，升27.9%。新地披露，未來重點策略包括積極增加中港兩地商場等收租物業面積，令內地租金收入及市場排名上升。對於海航集團啟德項目融資傳有銀行閂水喉，新地主席郭炳聯昨日指出，一向謹慎投地，不擔心風險。 對於有報度指有銀行不會為海航集團早前投得的啟德住宅地提供再融資，郭炳聯指出，海航的資金問題只是個別事件，又表示新地一向謹慎投地，不擔心未來風險，今年6月底的負債比率只有7%，謹慎理財。 投地謹慎 不擔心風險 新...
2017-09-15
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升班馬有口福 威食漢堡
德甲升班馬漢諾威表現一鳴驚人，開季兩勝一和不敗排第三。陣中上季首席射手夏歷現已有兩球進帳，今晚聯賽有力領軍再顯地頭威力，打敗往績處下風的漢堡，主勝可捧。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨2:30直播） 漢諾威開季兩勝一和，僅以得失球差不及同得七分的多蒙特和賀芬咸排第三。該隊勝在主場威力強勁，跨季聯賽豪取七連勝，上季隊中神射手夏歷亦延續出色狀態，在德甲已有兩球士哥，今晚可望肩負數胡重責，助球隊再下一城。 相反，漢堡有中場賀治比及肯特未能披甲，而且聯賽近六次作客漢諾威僅一勝一和四負，故今仗主勝看高一線。
2017-09-15
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法蘭克福直擊 電動車起革命
德國法蘭克福車展舉行中，三大德國汽車集團福士、寶馬和平治都集中火力展示他們研發電動車的全速前進態度，各廠商都以2025年作為電動車大量普及的目標。例如福士揚言全集團在2025年將有八十款電動車供選擇；...
2017-09-15
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袁詠儀添「新成員」O氹夫 Chilam攬囝抱狗一家親
結婚逾16年嘅星級夫婦張智霖(Chilam)和袁詠儀(靚靚)，一向係圈中模範夫妻。日前，踏入46歲嘅Chilam透露愛妻送咗隻松鼠狗畀佢做生日禮物。屋企多個「新成員」，日前下午，美魔男一家就帶埋小朋友...
2017-09-15
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社論——「租約」陽光化 防官地「私吞」
土地有價，凡涉及官地的用途，市民日益關注。有組織發表報告，以踢爆式手法，揭露當局多年來以「短期租約」，把官地租給豪宅作為泳池、球場等康樂設施，引起公眾質疑是否善用資源，有沒有明益有錢一族。發展局回應，會在年底公佈官地「短期租約」詳情，增加透明度，讓公眾監察。這是改善的第一步，但仍須訂出公平、公正的批約政策，以保障公共財產，並釋除公眾的疑慮。 根據當局資料，全港短期租約土地共有五千三百幅，以面積計，七成用於協助建造鐵路或公屋工地。未有規劃用地佔兩成，大多公開招租，用作臨時停車場或回收場等。還有一成屬不適合發展土地，會批予社區團體申請，用於社會服務或農圃。剩下的會給私人業主申請...
2017-09-15
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馬場浮世繪——黎海榮需養傷三個月
黎海榮於九月十日策騎「育成寶貝」出賽時被拋下，導致左手腕骨裂。他昨日已接受手術，醫生初步的意見認為，他有可能需要休息達三個月才能恢復策騎出賽。 至於黎海榮何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。
2017-09-15
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