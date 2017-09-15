  • 2017年9月15日 星期五
  • 28º
  • 84%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 中國

﻿楊潔箎訪白宮會特朗普女婿

2017-09-15 列印
　　國務委員楊潔篪繼續訪美行程，周三在白宮會見總統高級顧問、總統特朗普女婿庫什納及美國國家安全顧問麥馬斯特等官員，雙方就中美關係、兩國共同關心的國際和地區問題交換意見。會上，雙方同意加強高層及各級別溝通，拓展合作，共同完成特朗普年內國事訪問中國的準備工作，推動中美關係健康穩定向前發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd