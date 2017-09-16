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﻿內地留台生涉間諜罪囚14月

2017-09-16 列印
  到台灣攻讀碩士的內地男子周泓旭，被控替內地機構擔任間諜，企圖收買台灣一名外交官員，台北法院昨裁定其「國家安全法」罪名成立，判處監禁十四個月，全案可上訴。二十九歲遼寧男子周泓旭，二○一二年到政治大學研究所攻讀碩士，去年九月畢業後返回大陸，今年二月再以公司董事身份申請赴台從事商務活動。控罪指周泓旭，一四年到上海參加兩岸交流活動時，認識一名在黨務機構任職的男子，對方要求他藉在台灣求學經商之機，結識當地軍、警、政治、外交等公務人員，到外地與內地官員認識，當局支付報酬及相關開支。

　　周泓旭每季獲得最少一萬美元（約七萬八千港元），其後他試圖收買一名台灣外交部官員，要求提供情報，事件七月被揭發，檢方起訴他違反「國安法」。
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