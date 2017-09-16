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﻿中證監前主席助理遭立案偵查

2017-09-16 列印
  十九大前夕中央繼續打貪，最高法院人民檢察院昨表示，決定對中國中證監前主席助理張育軍涉嫌受賄罪立案偵查，並採取強制措施。中紀委監察部網站於二○一五年九月通報，張育軍涉嫌嚴重違紀受查；到今年七月，中紀委張育軍嚴重違反政治紀律和組織紀律，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神，違規打高爾夫球及接受可能影響公正執行公務的宴請；違反廉潔紀律和工作紀律，縱容、默許親屬利用其職務影響謀取巨額利益；違反生活紀律，中紀委決定開除其黨籍公職，並移送司法機關處理。
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