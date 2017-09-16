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﻿基隆貨船洩硝酸幸無污染

2017-09-16 列印
　　台灣基隆港昨發生貨櫃船洩漏化學物品事件，幸未有污染環境。基隆市環保局昨凌晨三時四十六分接報，一艘停泊基隆港西碼頭的貨櫃船，其中一個貨櫃內十四桶硝酸洩漏。環保局、消防局隨即派員到場了解，貨櫃船人員亦自行清除甲板上硝酸，經詳細檢查後，發現硝酸未有流入海中污染環境。當局估計是船隻航行期間遇上大風浪令船身劇烈搖晃，而貨櫃內硝酸未有固定好導致洩漏。
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