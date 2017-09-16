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﻿河北建全球最大轉體斜拉橋

2017-09-16 列印
  京津冀交通一體化重點項目、跨越京廣鐵路等二十一條鐵路線的保定樂凱大街南延工程轉體斜拉橋工程，昨日正式動工。河北省保定市西南部的樂凱大街南延工程全長近十二公里，其中轉體橋採用雙塔單索面預應力混凝土斜拉橋式設計，主橋長四百十五米，橋面寬近四十米，雙向八線行車。中鐵十八局項目總工程師宋普河表示，該橋是目前世界上轉體橋梁跨度最大、轉體噸位最重斜拉橋。
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