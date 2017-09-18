  • 2017年9月18日 星期一
  • 31º
  • 69%
熱門： 電音節廢紙回收海洋公園城巴女編劇

日報新聞 > 中國

﻿海豚出沒注意暢遊大鵬灣

2017-09-18 列印
　　深圳大鵬灣海域連日出現海豚蹤影，有內地傳媒更在距離本港海域僅兩海里位置拍到其躍出水面的相片。有專家分析指，該條海豚為「熱帶點斑原海豚」，跟近日曾在本港水域出沒的一條「落單」海豚，為同一條海豚。

　　深圳大鵬灣自上周二（十二日）起，有一條雄性海豚（見圖）出沒，吸引民眾前往觀看。

  香港海洋公園保育基金發言人指，去年十二月曾收到報告指三條年幼熱帶班海豚曾在西貢海域出現，上周亦接報稱在鄰近大鵬灣的東平洲發現熱帶斑海豚，但因未能確認兩條海豚的斑紋，故無法確認是否屬同一條海豚。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd