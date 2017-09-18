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﻿墮交友網陷阱 成都女被騙44萬

2017-09-18 列印
　　內地傳媒近日揭發該交友網過去發生的騙局，其中四川成都一名曾離婚的李姓女子，亦遭一名自稱家鄉在廈門、在香港一間IT公司任職部門主任的男子，騙去三十六萬五千元人民幣（約四十四萬港元）。李女士（見圖）稱上月底註冊成為該網站會員後數天，便收到對方訊息稱「感覺你挺不錯的」，二人期間以「老公」、「老婆」相稱，其後男子游說她「為以後兩人的家庭貢獻力量」投注，李女士先後多次投注後，發現無法提取獎金始知被騙。
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