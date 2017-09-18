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﻿與「已死女子」交往中年漢失積蓄

2017-09-18 列印
　　農曆七月鬧鬼？台灣台中警方近日接獲一名家住桃園的五十一歲陳姓男子報案稱，在今年三月接到一名自稱二十三歲陳姓女子來電，二人相談甚歡，其後透過手機通訊軟件聯絡，更互稱「老公」、「老婆」。該女子以工作不順和家人生病等為由，要求陳男匯款或當面收取合共二十三萬元新台幣（約六萬港元），幾乎花光陳男積蓄。警方追查發現，該女子只是以陳姓假名與陳男交往，而是姓戴的已婚女子，有欺詐案底，而真正的陳女已於六月去世。
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