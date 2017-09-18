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﻿中國外長王毅 首出訪巴拿馬

2017-09-18 列印
　　中巴建交後，中國外長王毅首次訪問巴拿馬。巴拿馬總統巴雷拉當地時間上周六（十六日）會見王毅時說，巴方將堅定奉行一個中國原則，恪守建交時有關台灣問題的承諾，不做任何有違一個中國原則和損害雙邊政治互信的事情。王毅表示，巴拿馬與中國建交，「加入到國際社會堅持『一個中國』的行列，得到巴各界積極響應和國際社會普遍歡迎。」希望並相信巴拿馬能妥善處理好涉台議題，「建設好中巴合作的大廈」。
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