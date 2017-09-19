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﻿「九一八事變」86周年 日軍老兵籲正視歷史

2017-09-19 列印
　　昨日是「九一八事變」八十六周年，內地多個城市舉辦各項紀念活動，而同與日本有島嶼主權爭議的中國、俄羅斯，昨日在日本海展開第二階段海上聯合軍演。

　　昨上午約九時，遼寧省瀋陽市「九一八」歷史博物館舉行撞鐘儀式，撞鐘手接連撞擊警示鐘十四次，象徵抗戰十四年；之後全省十四個城市響起三分鐘防空警報，車輛亦停駛鳴笛紀念抗戰死難者。

　　吉林省長春市偽滿皇宮博物院前，亦有逾二千五百人紀念「九一八事變」，其中包括六名年逾八旬、親身經歷二戰的日本長者，他們希望透過分享自身事跡，令中日民眾勿忘和平，維持友好關係。

　　另外，中俄海軍由昨起至周四在日本海附近展開聯合軍事演習，中國派出石家莊號導彈驅逐艦、大慶號導彈護衞艦、東平湖號補給艦、長島號潛艇救援船參演。
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