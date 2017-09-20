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﻿國慶中秋黃金周 料七億人外遊

2017-09-20 列印
        　　內地今年國慶假期與中秋節假期重疊，民眾享有長達八天假期，中國旅遊研究院估計，國慶中秋黃金周全國有超過七億人到國內外遊行；其中，北京、雲南、海南位居國內遊目的地前三甲，而首三位受歡迎外遊國家分別是泰國、日本、新加坡。

  中國旅遊研究院預測，國慶中秋黃金周期間，旅遊市場將接待七億一千萬人次，較去年同期增長一成，旅遊人次接近全球一成總人口。

  研究院估計，黃金周期間旅遊收入將達五千九百億元人民幣，較去年同期增長逾一成二。

  其中，國內跨省遊、近郊遊是不少內地居民今年出遊首選，其中，北京、雲南、海南位居國內遊目的地前三甲。

　　出境遊市則主要集中在東亞及東南亞地區，最青睞首五位國家是泰國、日本、新加坡、美國、越南，而赴韓國旅遊人次較去年同期大幅減少近七成，國慶假期間更無旅行社開辨赴韓旅遊團。
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