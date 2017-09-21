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﻿廣東破最大宗走私外幣案

2017-09-21 列印
　　廣東搗破超過三十年以來，最大宗走私外幣案件，行動中檢獲三十八個國家共四十八種不同面值紀念幣、硬幣、鈔票，總重量近四噸，拘捕多名涉案人士，案件已移交有關部門處理。

　　深圳市公安局邊防支隊偵查部門七月接獲線報，得悉有不法之徒在羅湖區進行走私外幣活動。警方成立專案組調查一個月後採取行動，上月二十八日兵分多路前往羅湖區一倉庫秘密監視。

　　其間發現數名可疑人推着幾輛嬰兒車前往倉庫，警員遂截停他們調查，結果在嬰兒車下儲物袋內發現懷疑走私外幣，警員之後押解各人到倉庫搜查，結果發現約一百萬張走私紙幣、約一百三十二萬枚走私硬幣、紀念幣，總重量近四噸。
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