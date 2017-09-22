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﻿住北京五星酒店染蕁麻疹

2017-09-22 列印
　　北京市部份五星級酒店被揭存在不更換牀單枕套、不清潔浴缸等衞生問題。內地傳媒報道，湖北一名男子早前在外公幹回家後感到皮膚痕癢，疑因賓館寢具不潔染病，到醫院求診後確診患上丘疹性蕁麻疹到；院方透露，近半個月有大批曾入住酒店賓館民眾，主動要求篩查梅毒。

　　醫生強調，除非因為裸睡或身上傷口，否則透過牀單被鋪感染梅毒機會極低。
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