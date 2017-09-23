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﻿星洲擬終止與台軍「星光計劃」

2017-09-23 列印
　　新加坡總理李顯龍日前結束訪華行程返國，未幾即傳出新加坡會中止長逾四十年、派到台灣受訓的「星光計劃」，而台灣的總統府發言人強調，當局重視且珍惜台新間長遠而深厚友誼。

　　台新一九七五年達成協議，新加坡部隊以代號「星光演習」，派遣部隊到台灣進行軍事交流，「星光計劃」過去四十二年從未間斷。

　　但李顯龍日前訪華時重申承認「一個中國」，堅決反對「台獨」，令中新關係從回正軌；更有消息傳出新加坡會中止「星光計劃」。

　　台灣的總統府黃重諺發言人昨強調，當局重視且珍惜台新間長遠而深厚友誼，但拒絕評論有消息。

  民進黨籍立法委員王定宇則表示，他透過可確信的新加坡外交及軍事管道了解後，確認星光部隊在台受訓計劃未改變。
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