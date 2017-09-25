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﻿民進黨促特赦陳水扁提案交付中執會處理

2017-09-25 列印
　　台灣民進黨昨舉行黨代表大會，多名民進黨地方議員、二十五名黨代表均要求身兼黨主席的總統蔡英文特赦前總統陳水扁（見圖），惟大會欲表決相關提案時，會場內只有一百三十五名代表，不足會議所需過半數二百九十五人，蔡英文遂與中常委到主席台後商討，蔡英文最後提案交付中執會處理。

　　中常委柯建銘其後表示，赦扁牽涉法律、民眾感情，要充份思考，主席與中常委同意將提案再送中執會研議。

　　陳水扁兒子陳致中得悉特赦其父提案交付中執會處理後，以「無言」回應。
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